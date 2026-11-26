En la primera fase de la eliminatoria por un puesto en la Superliga de Uzbekistán, el Olimpik-MobiUz visitó al club Shurtan de G‘uzor, 2:1 logrando una victoria sólida.

Gol tempranero, empate y el tanto de la victoria

El encuentro comenzó con ataques intensos de los visitantes y, apenas al minuto 4, Javohir Bahodirov puso al Olimpik-MobiUz por delante en el marcador. Sin embargo, en el minuto 18, los locales lograron igualar gracias a un disparo preciso de Nodirbek Mukarov.El equilibrio se restableció.