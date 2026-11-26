El Olimpik-MobiUz vence al Shurtan y da un paso importante hacia la Superliga
En la primera fase de la eliminatoria por un puesto en la Superliga de Uzbekistán, el Olimpik-MobiUz visitó al club Shurtan de G‘uzor, 2:1 logrando una victoria sólida.
Gol tempranero, empate y el tanto de la victoria
El encuentro comenzó con ataques intensos de los visitantes y, apenas al minuto 4, Javohir Bahodirov puso al Olimpik-MobiUz por delante en el marcador. Sin embargo, en el minuto 18, los locales lograron igualar gracias a un disparo preciso de Nodirbek Mukarov.El equilibrio se restableció.
En la segunda mitad, bajo una gran tensión, el destino del partido se decidió en el minuto 68 con un gol de Ravshanbek Abdumannonov,dando al Olimpik-MobiUz una victoria crucial fuera de casa.
Ficha técnica y alineaciones
Estadísticas
Detalles
Fase de la competición
Eliminatoria de la Superliga de Uzbekistán (1ª fase)
Resultado del partido
Shurtan 1:2 Olimpik-MobiUz
Goleadores
Nodirbek Mukarov (18') — Javohir Bahodirov (4'), Ravshanbek Abdumannonov (68')
Shurtan: Musulmonov, Vegerya, Shayqulov, Klochkov, Murodov, Toshqo‘ziyev, Xarshiladze, Mukarov, Mamatxo‘jayev, Abdualimov, Suvonov.
Olimpik-MobiUz: Kudratov, Hamidov, Bahodirov, Rahimov, Maxamatov, Abdurashidov, Fayzullayev, Kuanishbayev, Kim, Tuxsanov, Abdumannonov.
¿Cree que el Olimpik-MobiUz está listo para jugar en la Superliga la próxima temporada o el Shurtan aún tiene algo que decir?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este importante resultado con los aficionados del fútbol uzbeko!
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