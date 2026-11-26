El presidente de los Estados Unidos Donald Trump multimillonario y empresario de Elon Musk reaccionó de forma humorística a una pregunta sobre sus recientes opiniones políticas. Esta declaración de Trump se produjo después de que Elon Musk afirmara en una entrevista que no es miembro del movimiento MAGA (Make America Great Again — «Hagamos a Estados Unidos grande otra vez»).

Periodistasrespuesta dada y descripciones adicionales

Cuando los medios pidieron un comentario sobre las palabras de Musk, el presidente estadounidense elogió su capacidad intelectual, prefiriendo mantener el misterio sobre el resto de su personalidad:

«Es un supergenio al 80%, me niego a decir qué pasa con el 20% restante» — dijo Donald Trump.

Además, Trump utilizó varios calificativos cálidos hacia el multimillonario:

Valoración personal: Trump describió a Musk como un «tipo muy inusual», una «persona increíble» y «un poco conservador», señalando que le diría esta broma directamente al propio Musk.

Análisis de opiniones políticas: Según el presidente, aunque la gente intente cambiar sus puntos de vista durante las elecciones, con el tiempo regresan a su naturaleza política original. No obstante, concluyó la charla elogiando a Musk una vez más, afirmando que es «realmente un buen tipo».

Cronología y contexto de la relación entre Trump y Musk

Dirección / Periodo Detalles y citas Declaración causante Elon Musk dijo en una entrevista que no es miembro del movimiento MAGA movimiento Nueva cita «80% supergenio, me niego a decir qué pasa con el 20% restante» Descripción similar previa (septiembre de 2025) Trump ya había calificado a Musk como «80% supergenio, pero con algunos problemas en el 20% restante» anteriormente Naturaleza de la relación Compleja, pero basada en el respeto mutuo y el humor abierto

¿Qué cree que quiso decir Donald Trump con el «20% restante» de Elon Musk: sus decisiones inesperadas o sus opiniones políticas independientes?

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