En la demostración, el usuario toma una foto de la pantalla del iPhone con los dedos y la atrae hacia sí. Al abrir la mano, el paisaje de la foto aparece en el espacio virtual. Como resultado, en lugar de ver una simple fotografía, el usuario tiene la sensación de estar dentro de ella.

Un desarrollador ha presentado una tecnología inusual para el dispositivo Apple Vision Pro. Esta convierte una simple foto de iPhone en un espacio tridimensional, permitiendo al usuario entrar literalmente en la imagen y observar su entorno. Así lo informó TechTimes.

El proyecto fue creado por un desarrollador llamado Bihe Xi. Utiliza la tecnología ML-SHARP de Apple para generar una escena 3D a partir de una imagen, junto con el método gráfico Gaussian Splatting y capacidades de seguimiento de manos. Algunos objetos adicionales, como las hojas en la imagen, fueron creados con la herramienta Tripo.

Cabe destacar que esta no es una función presentada oficialmente por Apple, sino un proyecto experimental de un desarrollador independiente. Además, el proceso de convertir la foto en un entorno 3D se realiza previamente; es decir, no ocurre automáticamente al enviar la foto desde el iPhone al Vision Pro.

El autor del proyecto lo ha publicado en código abierto. Sin embargo, para utilizarlo se requieren ajustes técnicos especiales y contar con un dispositivo Vision Pro.