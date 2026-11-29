La competición de clubes más prestigiosa de Sudamérica, la Copa Libertadores, vivió su desenlace en un partido final decisivo. En el legendario estadio «Centenario» de Montevideo, capital de Uruguay, el club brasileño «Palmeiras» derrotó al equipo argentino «Estudiantes» por un marcador de 1-0.

El único gol de Ramón Sosa le dio el campeonato a Palmeiras.

El destino de esta final intensa y reñida se decidió con un solitario gol al inicio de la segunda parte. En el minuto 52, Ramón Sosa anotó contra Estudiantes, brindando una victoria crucial al club brasileño.

De esta manera, Palmeiras conquista la Copa Libertadores por primera vez desde 2021. Este trofeo marca el cuarto título en la historia del club (el equipo ya había levantado este prestigioso trofeo en 1999, 2020 y 2021).

Ficha del partido y estadísticas principales

Estadísticas Información oficial Competición y fase Copa Libertadores, Final Lugar Estadio «Centenario» — Montevideo, Uruguay Encuentro y resultado «Palmeiras» (Brasil) — «Estudiantes» (Argentina) 1-0 Autor del gol Ramón Sosa (52') Años de campeonato de Palmeiras 1999, 2020, 2021, 2026 (4 títulos en total)

¿Crees que Palmeiras, tras ganar su cuarta Copa Libertadores, podrá competir dignamente contra los grandes de Europa en los próximos torneos mundiales de clubes?

¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con tus allegados que siguen las finales más importantes del fútbol sudamericano y mundial!