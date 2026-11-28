El luchador británico invicto en su carrera profesional Muhammad Mokaev en 2024 UFC fue despedido de la organización tras una racha de siete victorias. Sin embargo, el atleta de 26 años declaró que regresar a la liga más prestigiosa del mundo no es su objetivo principal.

«He vencido a todos sus luchadores»

Mokaev hizo esta declaración a través de sus redes sociales, destacando que tiene mejores condiciones financieras fuera de la UFC:

«Para ser honesto, soñaba con ser el campeón más joven de la UFC, pero ahora que gano diez veces más fuera de la organización, ya no me importa. He vencido a todos sus luchadores, incluso sin estar en mi mejor momento», escribió Muhammad Mokaev.

Cabe recordar que en su último combate bajo la bandera de la UFC, Mokaev ganó por decisión unánime de los jueces ante Manel Kape (actualmente se espera que Kape suba al octágono en enero por el cinturón de peso mosca) . Tras dejar la organización, el luchador daguestaní logró cuatro victorias más y ganó Brave CF el cinturón de campeón.