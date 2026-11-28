La ciudad de Taskent acoge la fase final de la Copa del Mundo de boxeo. En esta prestigiosa competición, -65 kg representando a Uzbekistán en la categoría de peso Abdurahmon Mahmudjonov se enfrentó en la primera ronda al experimentado boxeador tailandés Bunjong Sinsiri.

Según la decisión de los jueces, el boxeador tailandés resultó ganador

En un combate completo de tres asaltos, ambos boxeadores intentaron mostrarse activos. Sin embargo, al finalizar el encuentro, los jueces registraron por unanimidad la victoria del deportista tailandés, y nuestro compatriota 0:5 fue derrotado por este marcador, terminando prematuramente su participación en el torneo.