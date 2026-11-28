Copa del Mundo: Abdurahmon Mahmudjonov derrotado por su rival tailandés en el primer combate
La ciudad de Taskent acoge la fase final de la Copa del Mundo de boxeo. En esta prestigiosa competición, -65 kg representando a Uzbekistán en la categoría de peso Abdurahmon Mahmudjonov se enfrentó en la primera ronda al experimentado boxeador tailandés Bunjong Sinsiri.
Según la decisión de los jueces, el boxeador tailandés resultó ganador
En un combate completo de tres asaltos, ambos boxeadores intentaron mostrarse activos. Sin embargo, al finalizar el encuentro, los jueces registraron por unanimidad la victoria del deportista tailandés, y nuestro compatriota 0:5 fue derrotado por este marcador, terminando prematuramente su participación en el torneo.
Ficha del combate y estadísticas principales
Estadísticas
Información oficial
Competición y sede
Copa del Mundo de Boxeo (fase final) — Taskent, Uzbekistán
Etapa y categoría de peso
Primera ronda, hombres, -65 kg
Duelo
Abdurahmon Mahmudjonov (Uzbekistán) — Bunjong Sinsiri (Tailandia)
Resultado del combate
0 : 5 (victoria de Bunjong Sinsiri tras 3 asaltos completos)
¿Cuántas medallas de oro cree que ganarán los boxeadores uzbekos en las otras categorías durante esta fase final de la Copa del Mundo en Taskent?
¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta noticia con sus allegados que apoyan a los representantes del boxeo uzbeko en los rings de Taskent!
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