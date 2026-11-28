En Ginebra, Suiza, la lucha por la corona mundial del Campeonato Mundial de la FIDE está en su punto álgido. El gran maestro uzbeko Javohir Sindorov y el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju han acordado tablas en la cuarta partida.

Repetición de jugadas en el movimiento 34 y equilibrio mantenido

En este enfrentamiento, el campeón vigente Gukesh Dommaraju con blancas, y nuestro compatriota Javohir Sindorov con negras se enfrentaron. Tras una partida cautelosa y de alta precisión, en el movimiento 34 , la partida finalizó en empate debido a la triple repetición de la posición en el tablero.

De este modo, tras cuatro partidas, el marcador global del match por el título mundial vuelve a igualarse a 2:2 .