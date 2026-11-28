Duelo por la corona mundial: Javohir Sindorov y Gukesh empatan en la cuarta partida
En Ginebra, Suiza, la lucha por la corona mundial del Campeonato Mundial de la FIDE está en su punto álgido. El gran maestro uzbeko Javohir Sindorov y el actual campeón mundial, el indio Gukesh Dommaraju han acordado tablas en la cuarta partida.
Repetición de jugadas en el movimiento 34 y equilibrio mantenido
En este enfrentamiento, el campeón vigente Gukesh Dommaraju con blancas, y nuestro compatriota Javohir Sindorov con negras se enfrentaron. Tras una partida cautelosa y de alta precisión, en el movimiento 34 , la partida finalizó en empate debido a la triple repetición de la posición en el tablero.
De este modo, tras cuatro partidas, el marcador global del match por el título mundial vuelve a igualarse a 2:2 .
Acta del encuentro y detalles de la próxima partida
Estadísticas
Información oficial
Competición y sede
Campeonato Mundial de la FIDE — Ginebra, Suiza
Participantes
Javohir Sindorov (Uzbekistán) — Gukesh Dommaraju (India)
Piezas de la 4ª partida
Gukesh (blancas) — Sindorov (negras)
Resultado de la 4ª partida
0,5 : 0,5 (empate por triple repetición en el movimiento 34)
Marcador global
2 : 2 (tras 4 partidas)
Próxima 5ª partida
Mañana, domingo 29 de noviembre, hora de Taskent 19:00 comenzará
¿Crees que en la quinta partida, que comienza mañana a las 19:00 hora de Taskent, Javohir Sindorov podrá aprovechar la ventaja de las piezas blancas para ponerse por delante en el marcador?
¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte esta noticia con tus seres queridos que siguen la lucha por la corona mundial del orgullo del ajedrez uzbeko, Javohir Sindorov!
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