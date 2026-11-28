El exfutbolista neerlandés destacó que ciertas percepciones públicas sobre Ronaldo no se ajustan a la realidad, resaltando su humildad y ética de trabajo:

El excentrocampista del club madrileño Real Madrid y de la selección nacional de los Países Bajos, Wesley Sneijder, expresó opiniones cálidas Cristiano Ronaldo sobre el tiempo que compartieron juntos. Así lo informó el medio The Touchline .

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«Es una gran persona. Cristiano Ronaldo no es el hombre que muchos piensan. Era uno de nosotros, un buen tipo. Siempre nos sentábamos juntos en la parte trasera del autobús y hablábamos sin parar. Además, ¡es muy bromista! Incluso ahora a veces lo veo, sigue siendo el mismo. Para mí, es una verdadera leyenda. Ronaldo es uno de los mejores jugadores que ha visto este planeta. Deberíamos respetarlo más. ¡Cristiano merece un respeto total! Siempre llegaba al entrenamiento antes que nadie y se iba el último», dijo Wesley Sneijder.

Recuerdos y detalles de la colaboración

Indicadores Información Futbolista que opina Wesley Sneijder (excentrocampista del Real Madrid y de la selección de los Países Bajos) Estrella mencionada Cristiano Ronaldo Periodo compartido Temporada 2009/10en el club madrileño Real Madrid . Aspectos destacados por Sneijder Una persona divertida y sincera, un profesional que llegaba primero al entrenamiento y se iba el último Fuente The Touchline

¿En su opinión, el alto profesionalismo y la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo sirven como un ejemplo importante para la joven generación de futbolistas?

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