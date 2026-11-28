«No es como muchos piensan»: Sneijder recuerda sus vivencias con Ronaldo en el Real
El excentrocampista del club madrileño Real Madrid y de la selección nacional de los Países Bajos, Wesley Sneijder, expresó opiniones cálidas Cristiano Ronaldo sobre el tiempo que compartieron juntos. Así lo informó el medio The Touchline .
«Nos sentábamos juntos en la parte trasera del autobús, es muy bromista»
El exfutbolista neerlandés destacó que ciertas percepciones públicas sobre Ronaldo no se ajustan a la realidad, resaltando su humildad y ética de trabajo:
«Es una gran persona. Cristiano Ronaldo no es el hombre que muchos piensan. Era uno de nosotros, un buen tipo. Siempre nos sentábamos juntos en la parte trasera del autobús y hablábamos sin parar. Además, ¡es muy bromista!
Incluso ahora a veces lo veo, sigue siendo el mismo. Para mí, es una verdadera leyenda. Ronaldo es uno de los mejores jugadores que ha visto este planeta. Deberíamos respetarlo más. ¡Cristiano merece un respeto total! Siempre llegaba al entrenamiento antes que nadie y se iba el último», dijo Wesley Sneijder.
Recuerdos y detalles de la colaboración
Indicadores
Información
Futbolista que opina
Wesley Sneijder (excentrocampista del Real Madrid y de la selección de los Países Bajos)
Estrella mencionada
Cristiano Ronaldo
Periodo compartido
Temporada 2009/10en el club madrileño Real Madrid .
Aspectos destacados por Sneijder
Una persona divertida y sincera, un profesional que llegaba primero al entrenamiento y se iba el último
Fuente
The Touchline
¿En su opinión, el alto profesionalismo y la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo sirven como un ejemplo importante para la joven generación de futbolistas?
¡Deje sus comentarios y comparta esta noticia con sus seres queridos que siguen los recuerdos más interesantes de las leyendas del fútbol mundial y la historia del Real Madrid!
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