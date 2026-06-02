La ONU advierte: Se esperan fuertes lluvias en Asia Central

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La ONU advierte: Se esperan fuertes lluvias en Asia Central

La agencia meteorológica de la ONU ha advertido que las condiciones climáticas podrían cambiar drásticamente en todo el mundo en los próximos meses. Los expertos creen que el fenómeno de El Niño, que se está intensificando, podría provocar un aumento de las temperaturas, fuertes precipitaciones y sequías en varias regiones. Asia Central no se verá libre de estos procesos.

Se informa que El Niño se forma como resultado del debilitamiento de los vientos alisios en el Océano Pacífico. Esto conduce a la acumulación de capas de agua cálida en las partes central y oriental del océano. Como resultado, la humedad atmosférica y las corrientes de aire cambian, alterando el equilibrio meteorológico en varias partes del planeta.

Según la Organización Meteorológica Mundial, el calentamiento de las aguas oceánicas ya está desencadenando la actividad de El Niño. Los pronósticos de la organización sugieren que las temperaturas del aire en muchas regiones estarán por encima de lo normal de junio a agosto. Se espera que el fenómeno natural persista hasta finales de año.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, enfatizó que los países deben prepararse con anticipación para los riesgos potenciales.

Según ella, El Niño podría exacerbar las sequías y las fuertes precipitaciones, así como aumentar el riesgo de olas de calor anómalas en la tierra y en los océanos.

Los expertos esperan un aumento de las precipitaciones en Asia Central, el sur de los Estados Unidos, partes de América del Sur y el Cuerno de África. Al mismo tiempo, el riesgo de sequía puede aumentar en Australia, Indonesia, América Central y partes del sur de Asia.

Se señala que el fenómeno de El Niño observado en 2024 fue uno de los principales factores que contribuyeron al calor récord en la Tierra. Actualmente, se están registrando aumentos rápidos en las temperaturas del agua en el Pacífico ecuatorial. En algunas áreas, se informa que esta cifra es hasta 6 grados superior a la normal.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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