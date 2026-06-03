Ataque de oso en Japón: 4 heridos

Se produjo un incidente peligroso en Japón cuando un oso entró en una zona residencial. Al menos cuatro personas resultaron heridas como consecuencia de este suceso en la ciudad de Fukushima.

Según los informes, el oso entró inicialmente en una zona industrial y atacó a dos trabajadores de una planta metalúrgica. Posteriormente abandonó el área y se trasladó a un barrio residencial cercano, donde hirió a otras dos personas: una mujer y un hombre que se encontraba en un edificio de oficinas.

Todos los heridos fueron hospitalizados de inmediato. Aunque no se han facilitado detalles específicos sobre su estado, se informa que los médicos están brindando la atención médica necesaria.

La policía local ha advertido que el oso podría seguir dentro de los límites de la ciudad. En consecuencia, se han suspendido temporalmente las clases en algunas escuelas para reforzar las medidas de seguridad. Se ha pedido a los residentes que extremen las precauciones, eviten caminar solos y no salgan a menos que sea estrictamente necesario.

Los expertos señalan que en los últimos años ha aumentado la incursión de animales salvajes en zonas residenciales debido a la reducción de los hábitats forestales y la escasez de alimentos. Por ello, estas situaciones son peligrosas y la vigilancia ciudadana es de vital importancia.