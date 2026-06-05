Se espera que Xi Jinping realice una visita de estado a Corea del Norte tras una pausa de siete años

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Se espera que Xi Jinping realice una visita de estado a Corea del Norte tras una pausa de siete años

Se espera que el presidente chino Xi Jinping realice una visita de estado a Corea del Norte la próxima semana. Durante el viaje, se reunirá con el líder del país, Kim Jong Un.

La visita está programada para los días 8 y 9 de junio. Xi Jinping viajará a Corea del Norte por invitación de Kim Jong Un.

Esta será la primera visita del líder chino a Corea del Norte desde 2019. El viaje también se registra como su primera visita al extranjero en 2026.

Según los medios de comunicación, Xi Jinping ha recibido a 17 líderes mundiales en Pekín este año. Ahora se está preparando para un viaje a Pyongyang, que tiene gran importancia en la política regional.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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