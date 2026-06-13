Se espera una conexión ferroviaria entre Arabia Saudita y Turquía en tres años

Se espera que el proyecto para establecer una conexión ferroviaria directa entre Arabia Saudita y Turquía se implemente en los próximos tres años. Así lo anunció el ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloğlu, en una entrevista con Al Arabiya.

El ministro señaló que este ferrocarril podría extenderse hacia Europa en el futuro. Se prevé que pronto se anuncien detalles específicos sobre el costo de la red ferroviaria Riad-Ankara. Según el proyecto, el ferrocarril comenzará en Arabia Saudita y llegará a territorio turco a través de Jordania y Siria. También existe la posibilidad de que Irak se convierta en parte de este corredor de transporte.

Abdulkadir Uraloğlu declaró que Arabia Saudita ya ha extendido su red ferroviaria hasta la frontera con Jordania, mientras que Turquía ha extendido su sistema hasta la frontera con Siria. Actualmente, el enfoque principal está en construir los segmentos faltantes en Siria y Jordania.

“Estamos trabajando actualmente en esta ruta específica. Estamos estudiando todos los detalles y discutiendo cómo cooperar para crear una red ferroviaria que conecte a los cuatro países. En el futuro, esta ruta podría llegar al continente europeo”, dijo el ministro.

Añadió que los países del Golfo también podrían unirse a este gran proyecto de infraestructura más adelante. Esta declaración se produjo tras una reunión con el ministro de Transporte y Servicios Logísticos de Arabia Saudita, Saleh Al-Jasser. Al finalizar la reunión, ambos países firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en el sector ferroviario.

Al mismo tiempo, las partes están discutiendo opciones para enlaces ferroviarios y por carretera que conecten Riad y Ankara. Estas negociaciones se llevan a cabo en un contexto de cambios geopolíticos y conflictos en curso en la región.

Anteriormente, el ministro de Transporte saudí, Saleh Al-Jasser, también dijo a Al Arabiya que las bases económicas para este proyecto estarían listas para finales de 2026. Según él, el ferrocarril que conecta Turquía a través de Arabia Saudita, Jordania y Siria aumentará significativamente el potencial de transporte de la región.

Los expertos creen que este proyecto, destinado a restaurar el corredor ferroviario histórico, podría transformar a los países de la región de simples zonas de tránsito a centros importantes que gestionen los flujos comerciales intercontinentales. El interés en rutas terrestres alternativas está creciendo, especialmente dada la situación en el Estrecho de Ormuz y las interrupciones en el transporte marítimo.