Videos de una niña pequeña con una serpiente causan revuelo en las redes sociales

·119·Mundo
Videos de una niña pequeña con una serpiente causan revuelo en las redes sociales

En las redes sociales se están difundiendo videos de una familia que tiene una serpiente grande y larga. En estos clips, se ve a una niña de unos 4-5 años interactuando cómodamente con la serpiente.

Las imágenes muestran a la niña jugando con la serpiente, bañándola e incluso acostándose sobre ella. Esta situación ha dejado atónitos a muchos usuarios y, en poco tiempo, los videos han acumulado un gran número de visitas y cientos de comentarios.

En los comentarios se expresan diversas opiniones. Mientras algunos especulan que el veneno de la serpiente podría haber sido extraído, otros enfatizan que tal situación es muy peligrosa e instan a los padres a tomar precauciones. Muchos recuerdan que la serpiente aún conserva sus instintos salvajes y podría atacar inesperadamente.

Estos videos han demostrado una vez más que el tema de realizar experimentos peligrosos para crear contenido en las redes sociales es un asunto urgente.

Redes sociales
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El rey de YouTube, MrBeast, es el primero en alcanzar la marca de los 500 millonesEl rey de YouTube, MrBeast, es el primero en alcanzar la marca de los 500 millonesHoy, 11:56Donald Trump anuncia acuerdo de paz entre EE. UU. e IránDonald Trump anuncia acuerdo de paz entre EE. UU. e IránHoy, 11:43Un error momentáneo: Una tragedia terrible en BrasilUn error momentáneo: Una tragedia terrible en BrasilHoy, 11:25Avión militar se parte en varios pedazos durante el aterrizaje en IndiaAvión militar se parte en varios pedazos durante el aterrizaje en IndiaHoy, 10:33Lluvias intensas provocan inundaciones en AnkaraLluvias intensas provocan inundaciones en AnkaraHoy, 10:09El nombre de Trump retirado de un centro de arte por orden judicialEl nombre de Trump retirado de un centro de arte por orden judicialHoy, 10:04
AnunciosColaboración
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Publicado el ranking de los principales países productores de oro
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
El Líder Supremo de Irán, Jamenei, hace una declaración inesperada
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal
Lunojod, silencioso durante 40 años, vuelve a enviar una señal