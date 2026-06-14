Videos de una niña pequeña con una serpiente causan revuelo en las redes sociales

En las redes sociales se están difundiendo videos de una familia que tiene una serpiente grande y larga. En estos clips, se ve a una niña de unos 4-5 años interactuando cómodamente con la serpiente.

Las imágenes muestran a la niña jugando con la serpiente, bañándola e incluso acostándose sobre ella. Esta situación ha dejado atónitos a muchos usuarios y, en poco tiempo, los videos han acumulado un gran número de visitas y cientos de comentarios.

En los comentarios se expresan diversas opiniones. Mientras algunos especulan que el veneno de la serpiente podría haber sido extraído, otros enfatizan que tal situación es muy peligrosa e instan a los padres a tomar precauciones. Muchos recuerdan que la serpiente aún conserva sus instintos salvajes y podría atacar inesperadamente.

Estos videos han demostrado una vez más que el tema de realizar experimentos peligrosos para crear contenido en las redes sociales es un asunto urgente.