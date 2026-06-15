Ataque con cuchillo en Biskek: detenido el sospechoso que tomó a una joven como rehén

Un peligroso incidente en la capital kirguisa, Biskek, ha causado gran preocupación pública. Un hombre hirió primero a una anciana con un cuchillo y posteriormente tomó a una joven como rehén.

Videos difundidos en redes sociales muestran al sospechoso sujetando a una chica en plena calle con un cuchillo en el cuello. Aunque la situación provocó pánico entre los presentes, varios ciudadanos valientes lograron neutralizarlo.

Según las autoridades, el incidente ocurrió ayer. Inicialmente, B.R., de 24 años, atacó e hirió a una mujer de 73 años en una casa de la calle Kara-Baltinskaya y huyó del lugar.

Poco después, alrededor de las 21:45, cometió otro delito en el cruce de las calles Jibek Jolu y Ala-Archinskaya, donde tomó a una joven como rehén.

El sospechoso fue detenido rápidamente por las fuerzas del orden y trasladado a un centro de detención temporal.

Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre el caso. Este suceso subraya una vez más la importancia de la seguridad en los espacios públicos.