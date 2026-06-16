En los últimos días, los enfrentamientos armados y las acciones militares han entrado en su fase más intensa y feroz. Ayer, se lanzó un ataque inesperado y potente contra una importante instalación estratégica situada cerca de Moscú, la capital rusa: una refinería de petróleo. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresó sus opiniones firmes, decididas y abiertas sobre este resonante suceso. Según el jefe de Estado, este ataque no es una simple operación militar, sino un paso estratégico crucial para obligar a la otra parte a buscar la paz y poner fin a la guerra.

Ataque a 500 kilómetros: infraestructuras económicas en el punto de mira

Se ha informado que esta gran instalación industrial, situada a casi 500 kilómetros de la frontera estatal y de la línea de frente principal, en lo profundo de la retaguardia, sufrió daños graves. Al comentar sobre la situación en su discurso, Zelenski declaró abiertamente que el objetivo principal de Kiev es convencer y obligar a los líderes rusos a detener rápidamente sus acciones agresivas contra el pueblo ucraniano. Según él, estas armas modernas de largo alcance y alta precisión son uno de los medios más eficaces para debilitar el potencial económico del enemigo.

A través de la siguiente tabla analítica, puede conocer brevemente la importancia militar-estratégica de este evento y la postura de las partes:

Gran instalación atacada Distancia de la línea de frente Objetivo estratégico principal del ataque Declaración oficial y posición del presidente Zelenski Refinería de petróleo en Moscú 500 kilómetros

(Zona profunda de retaguardia) Obligar a terminar la guerra debilitando la infraestructura económica y energética «¡Esta es una respuesta justa y una retribución merecida por prolongar la guerra!»

«Respuesta justa y castigo por prolongar la guerra»

El líder ucraniano evaluó estos exitosos ataques no como una simple venganza, sino como la reacción más apropiada para restaurar la justicia histórica frente a las acciones del agresor. En su opinión, las armas de largo alcance podrían marcar un punto de inflexión en el curso de la guerra.

Del discurso oficial de Volodímir Zelenski: «Una refinería de petróleo situada a 500 kilómetros de nosotros sufrió daños graves. Debemos obligar a Rusia a detener esta sangrienta guerra contra nuestro pueblo. Las armas de largo alcance en manos de las fuerzas armadas ucranianas son uno de los componentes más importantes e indispensables de esta presión. Esta es una respuesta absolutamente justa a los ataques despiadados que Rusia lanza contra nuestros territorios, así como un castigo legítimo por prolongar injustificadamente una guerra que ya debería haber terminado».

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