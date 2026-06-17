La presidenta de México critica a la FIFA por el drástico aumento en el precio de las entradas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó a la FIFA por el drástico aumento en el precio de las entradas para la Copa del Mundo de fútbol 2026.

Según la información, algunas entradas alcanzaron los 32 970 dólares en la venta oficial, mientras que en el mercado de reventa los precios subieron hasta los 2,3 millones de dólares.

Sheinbaum señaló que precios tan elevados podrían privar a los aficionados comunes de la oportunidad de asistir al Mundial.

« El fútbol debería ser diferente. Este es un asunto que la FIFA debe considerar seriamente », afirmó la presidenta de México.

En su opinión, el fútbol no debe ser solo para los ricos, sino seguir siendo un deporte masivo que una a los pueblos de todo el mundo.