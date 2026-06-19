¡El gato apodado «el guardián de las sandías» conquista Internet!

Perle, un gato que vive en una granja de sandías en Tailandia, alcanzó una fama inesperada en las redes sociales.

En las fotos virales, aparece sentado con un aspecto muy serio entre las sandías. Los usuarios lo llaman bromistamente el «inspector» y el «guardián de las sandías» que controla la granja.

En realidad, Perle no es ningún guardián. Sin embargo, su apariencia imponente y su postura responsable encantaron a los usuarios de Internet.

Las imágenes se difundieron rápidamente, convirtiendo a Perle en uno de los gatos más famosos del mundo.