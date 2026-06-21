Un balonazo termina en tragedia: fallece un futbolista de 14 años

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Un balonazo termina en tragedia: fallece un futbolista de 14 años

El trágico incidente ocurrió durante un partido de fútbol amateur en Argentina.

Durante el juego, el balón golpeó violentamente el pecho del adolescente. Inmediatamente gritó y cayó al campo. Aunque se levantó unos segundos después, volvió a desplomarse poco tiempo después. Posteriormente, presentó síntomas de convulsiones.

Los médicos llegaron rápidamente al lugar y trasladaron urgentemente al joven futbolista al hospital. Lamentablemente, su corazón se detuvo durante el trayecto. A pesar de las maniobras de reanimación realizadas por los médicos, no fue posible salvar la vida del adolescente.

Según los expertos, este caso podría haber sido causado por una «conmoción cardíaca», un fenómeno raro pero extremadamente peligroso conocido en medicina como "commotio cordis". Un golpe fuerte en el lado izquierdo de la caja torácica altera el ritmo cardíaco, provocando una muerte súbita.

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