Trump habla sobre el peaje de paso por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una declaración sobre la cuestión del transporte de mercancías a través del estrecho de Ormuz.

Según afirmó, no se implementarán tarifas de paso por el estrecho de Ormuz durante el periodo de tregua entre EE. UU. e Irán, ni durante el proceso de negociación de 60 días.

Sin embargo, Trump subrayó que si no se logra un acuerdo final, los pagos por el paso podrían ser establecidos únicamente por EE. UU. y para los intereses de Washington.

Según sus palabras, tales pagos estarían destinados a cubrir los gastos de Estados Unidos para garantizar la seguridad en la región.

Previamente se informó que EE. UU. e Irán habían firmado un memorando para detener el conflicto militar y alcanzar un acuerdo final en un plazo de 60 días.