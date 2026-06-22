El novio se desmaya al ver a la novia: incidente inesperado en la boda (video)

Durante una ceremonia de boda en Indonesia, ocurrió una situación inesperada y algo cómica: el novio se desmayó en el momento en que vio a la novia por primera vez.

Durante el evento, la novia se acerca lentamente al novio, quien está de espaldas. En uno de los momentos más emocionantes de la ceremonia —cuando el novio ve a la novia por primera vez— él se gira lentamente y mira su rostro. Al instante, el novio se cubre los ojos con un pañuelo y, pocos segundos después, cae repentinamente al suelo.

Los presentes quedaron asombrados por la situación y algunos se apresuraron a ayudar al novio. El incidente se difundió rápidamente en las redes sociales, provocando diversos debates.

Las opiniones en los comentarios fueron variadas: algunos usuarios destacaron la delgadez del novio, sugiriendo que pudo desmayarse debido a la anemia o debilidad. Otros comentaron bromistas: «Si así es sin haberse lavado la cara, ¿qué pasaría después de lavársela?»

En cualquier caso, este incidente inusual se convirtió en uno de los eventos más memorables tanto para los invitados de la boda como para los usuarios de internet.