El aeropuerto que asombró al mundo: El milagro de Singapur

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El aeropuerto que asombró al mundo: El milagro de Singapur

Este aeropuerto es reconocido como uno de los más bellos y modernos del mundo. Se trata del Aeropuerto de Changi , ubicado en Singapur, uno de los países más desarrollados y ricos.

Hasta la fecha, este aeropuerto ha recibido más de 500 premios prestigiosos y ha sido nombrado varias veces como el mejor aeropuerto del mundo.

Se invirtieron más de 2 mil millones de dólares en su construcción. Su superficie total es de casi 1300 hectáreas. El edificio del aeropuerto tiene 10 pisos, 5 de los cuales son subterráneos.

Cascada interior y jardín tropical bajo la enorme cúpula de cristal del aeropuerto de Changi.

En una de las terminales se ha creado un jardín tropical con la cascada artificial más alta del mundo. Teniendo en cuenta las frecuentes tormentas en Singapur, esta cascada fue diseñada especialmente para recolectar agua de lluvia y enfriar naturalmente el aire bajo la enorme cúpula.

Personas almorzando alrededor de la enorme cascada del aeropuerto de Changi.

Alrededor de la cascada hay jardines tropicales que albergan más de 200 especies de plantas. Entre las terminales, circula un tren de alta velocidad en el tercer nivel.

Personas paseando alrededor de la enorme cascada en medio de un jardín verde.

Además, el aeropuerto cuenta con 10 jardines temáticos, entre los cuales destacan el jardín de cactus, orquídeas, girasoles, la galería de mariposas y el jardín encantado.

El edificio Jewel y la torre de control del aeropuerto de Changi al atardecer.Personas descansando dentro del edificio del aeropuerto lleno de jardines florales.
ChangiSingapur
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