Terrible explosión en una planta de gas en Qatar

Una fuerte explosión ocurrió en una planta de procesamiento de gas ubicada en la zona industrial de Ras Laffan, Qatar. El incidente dejó 54 heridos y 18 personas desaparecidas.

Según la información preliminar, la explosión ocurrió la noche del 21 de junio durante el proceso de puesta en marcha de la planta, lo que provocó un incendio. Los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar y lograron controlar el fuego.

En este momento, los rescatistas continúan la búsqueda de los desaparecidos. Los expertos sugieren que el incidente pudo ser causado por un fallo técnico o un accidente.

Cabe mencionar que el complejo de Ras Laffan es uno de los centros de producción y exportación de gas natural licuado (GNL) más grandes del mundo.