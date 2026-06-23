Tragedia en Filipinas: tiroteo en una escuela

Un ataque armado ocurrió en una de las escuelas secundarias de la ciudad de Tacloban, Filipinas. La tragedia dejó tres estudiantes muertos y otras siete personas heridas en diversos grados.

Según la información, el incidente ocurrió el 22 de junio. La policía informó que dos estudiantes de 14 y 15 años abrieron fuego. Aún no está claro qué motivó esta acción.

Se encontraron cerca de 40 casquillos en la escena, lo que indica que el ataque pudo haber sido grave y planificado.

Las fuerzas del orden tomaron medidas rápidas y detuvieron a uno de los sospechosos en el lugar. El segundo estudiante se entregó voluntariamente más tarde.

Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre el incidente.