YouTube resuelve demanda de un adolescente por adicción a las redes sociales

YouTube, propiedad de Google, ha finalizado mediante un acuerdo un proceso judicial iniciado por un adolescente de 15 años residente en Florida sobre la adicción a las redes sociales. Esto se considera como una nueva presión legal para las empresas tecnológicas acusadas de agravar la crisis de salud mental infantil.

En los documentos judiciales, el adolescente, identificado por las iniciales R.K.C., acusó a YouTube, Meta, TikTok y Snap de utilizar mecanismos diseñados específicamente para generar dependencia. En particular, destacó que el desplazamiento infinito de contenido y la reproducción automática de videos causaron un uso excesivo, provocando ansiedad, insomnio y otros problemas.

Google afirmó en su declaración que se ha centrado en desarrollar la plataforma de manera segura y adecuada para la edad de los niños. La empresa recordó que lanzó la aplicación YouTube Kids en 2015, destinada específicamente a los menores.

Este caso forma parte de más de mil demandas similares en California. Anteriormente, una joven de 20 años obtuvo una indemnización de 6 millones de dólares tras acusar a Meta y YouTube de crear sistemas que generan adicción en los usuarios jóvenes.

Al mismo tiempo, otro tribunal en Nuevo México obligó a Meta a pagar 375 millones de dólares por engañar a los usuarios sobre la seguridad infantil. Actualmente, miles de casos judiciales relacionados con la actividad de las redes sociales continúan en todo Estados Unidos.