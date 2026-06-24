Hombre condenado tras el hallazgo de más de 300 pitones en su casa

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Hombre condenado tras el hallazgo de más de 300 pitones en su casa

En China, un hombre que criaba cientos de pitones en su domicilio fue condenado a prisión por decisión judicial. Durante los registros realizados por las fuerzas del orden, se encontraron más de 300 serpientes en su vivienda.

El incidente comenzó en la ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang. En la primavera de 2024, los residentes locales encontraron un animal reptiliano inusual al pie de una montaña e informaron a las autoridades. Los expertos confirmaron que era un pitón, señalando que esta especie no es nativa de la zona.

Posteriormente, los investigadores comenzaron a buscar bajo la hipótesis de que la serpiente podría haberse escapado de algún lugar. Dado que los pitones requieren temperatura y humedad específicas, las autoridades analizaron los hogares con un consumo eléctrico elevado.

Como resultado de las investigaciones, un individuo de apellido Guo fue identificado como el principal sospechoso. Durante la vigilancia, se observó que llevaba regularmente ratones blancos a su casa, alimento que, según los expertos, se compra principalmente para serpientes.

Cuando la policía registró la vivienda, se encontró con una escena sorprendente. Una parte del apartamento estaba casi totalmente adaptada para los serpientes, con cientos de pitones guardados en contenedores de plástico.

Según los cálculos, se incautaron un total de 309 pitones, que posteriormente fueron entregados a instituciones especializadas.

En el juicio, el sospechoso no ocultó su interés por las serpientes desde hace años. Afirmó que compró sus primeros cuatro pitones en 2014 y que posteriormente se dedicó a reproducirlos.

Durante el proceso de investigación, se descubrió que él y sus socios vendieron ilegalmente al menos 80 pitones. Otras dos personas fueron procesadas en el marco del caso.

Según datos oficiales, se identificaron un total de 436 pitones en este caso criminal. Los expertos estiman su valor total en más de 30 millones de yuanes.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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