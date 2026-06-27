Milagro del terremoto: bebé de 18 días rescatado tras 32 horas

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Milagro del terremoto: bebé de 18 días rescatado tras 32 horas

Tras el terrible terremoto ocurrido en Venezuela, las labores de búsqueda y rescate continúan sin descanso. Los rescatistas lograron extraer sano y salvo a un bebé de 18 días de entre los escombros después de 32 horas.

Los videos de la operación de rescate se han viralizado en las redes sociales, emocionando a muchas personas. La supervivencia del bebé es vista como uno de los acontecimientos más alegres y esperanzadores en medio de este desastre natural.

Según la información más reciente, el número de fallecidos a causa del fuerte terremoto ha alcanzado las 920 personas. Cientos de personas resultaron heridas y muchos ciudadanos siguen figurando en la lista de desaparecidos.

En este momento, los rescatistas continúan buscando sobrevivientes bajo los escombros. Los expertos subrayan que cada minuto es crucial y que las labores de búsqueda se llevan a cabo día y noche sin interrupción.

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