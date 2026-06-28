Cae helicóptero de compañía petrolera en Arabia Saudita: 14 muertos

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Cae helicóptero de compañía petrolera en Arabia Saudita: 14 muertos

En la ciudad de Ras Tanura, ubicada en la parte oriental de Arabia Saudita, un helicóptero perteneciente a la compañía petrolera estatal del país, Saudi Aramco, sufrió un accidente. Como resultado de la trágica incidencia, fallecieron las 14 personas que se encontraban a bordo. Así lo informó la agencia TASS basándose en datos del Ministerio de Energía del país.

Según la información oficial difundida por el Ministerio, el accidente aéreo ocurrió el domingo 28 de junio en la zona de Ras Tanura. Según los datos preliminares, todas las víctimas son ciudadanos saudíes.

El comunicado oficial destaca que Saudi Aramco el helicóptero perteneciente a la compañía cayó por causas desconocidas y, como consecuencia, las 14 personas a bordo perdieron la vida.

Actualmente, las autoridades estatales competentes han iniciado una investigación a gran escala para determinar las causas del accidente aéreo. Los especialistas estudian la posibilidad de un fallo técnico, el factor humano u otras causas potenciales. Hasta el momento, no se ha publicado una conclusión oficial sobre la causa exacta del siniestro.

Ras Tanura es una de las ciudades industriales de importancia estratégica de Arabia Saudita. En esta zona, situada en la costa del Golfo Pérsico, Saudi Aramco opera un gran complejo de refinación de petróleo y una de las terminales de carga de petróleo marítimas más grandes del mundo. Por ello, este lugar es reconocido como uno de los centros más importantes del sector energético del país.

Por el momento, las autoridades informaron que están estudiando minuciosamente todas las circunstancias del accidente. Se espera que las causas exactas del siniestro se den a conocer una vez que se publiquen los resultados de la investigación.

Arabia SauditaSaudi AramcoTASSRas Tanura
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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