En el pueblo de Alfriston situado en el condado de Sussex Oriental en Inglaterra, una pequeña estructura construida en pedernal ha sido motivo de diversos debates y conjeturas entre los habitantes locales desde hace casi siglo y medio. Durante años, se han propuesto diversas teorías sobre la función original de este dispositivo en forma de obelisco situado junto a un aparcamiento. Ahora, un historiador local ha revelado su verdadera historia.

Durante muchos años, se dijeron diversas opiniones sobre esta misteriosa construcción. Algunos pensaban que era una torre utilizada para la producción de antiguas municiones, otros que era un horno de ladrillos. Incluso algunos sugirieron que había sido una pequeña prisión destinada a encerrar temporalmente a los infractores.

El historiador local Kevin Gordon logró determinar el origen real de la estructura mediante el estudio de mapas de archivo y documentos históricos. Comenta que él mismo, en tono de broma, llegó a imaginar diversas teorías extravagantes sobre ella.

«Una de mis suposiciones más extrañas era que se trataba de un cohete de carbón de la época victoriana, pero que nunca llegó a despegar», dice Kevin Gordon.

El historiador señala que en los mapas antiguos se registra la existencia de un molino de viento en esta zona. Sin embargo, este se encontraba unos cientos de metros al sur. En un mapa de 1871, se indica precisamente en este lugar un palomar (dovecote) lo que significa que la estructura, considerada misteriosa hasta hoy, fue construida originalmente como palomar.

Sin embargo, la historia de la construcción no termina ahí. Al llegar el siglo XX, el edificio se deterioró considerablemente y quedó abandonado. Según el historiador, el dueño de una vivienda cercana decidió aprovechar el edificio en aquella época, reparándolo y convirtiéndolo en una pequeña casita de juegos para sus hijos. Así, lo que una vez fue un palomar se convirtió posteriormente en el lugar favorito de los niños.

En la actualidad, aunque la estructura se mantiene generalmente estable, las huellas del tiempo y la naturaleza son claramente visibles en sus muros y apariencia exterior.

Los debates continúan en torno a este objeto que posee un significado histórico para los habitantes locales. Al mismo tiempo, el consejo del condado de Sussex Oriental

ha informado que esta estructura no está inscrita oficialmente en la lista de objetos del patrimonio cultural. Por lo tanto, no cuenta con una protección legal especial.

En opinión de los expertos, si en el futuro se realizan obras de construcción en este aparcamiento o sus alrededores, el tema de preservar, restaurar o registrar la estructura como monumento histórico oficial podría volver a estar en el orden del día.