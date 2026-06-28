Las frases célebres de la Declaración de Independencia encarnan la historia de la lengua y la cultura formadas a lo largo de los siglos. Según los expertos, el origen de algunas palabras del documento se remonta no solo a la civilización romana o europea, sino también a la era vikinga. Así lo informó la BBC. Adoptada el 4 de julio de 1776,

la Declaración de Independencia de los Estados Unidos no solo anunció la formación de un nuevo Estado, sino que se convirtió en uno de los documentos políticos más famosos de la historia de la humanidad. En particular, frases como «Todos los hombres son creados iguales», «Vida», «Libertad» y «La búsqueda de la felicidad» siguen provocando debates entre juristas, historiadores y lingüistas hoy en día.

Según los historiadores, Thomas Jefferson, quien preparó el texto de la declaración, intentó escribir el documento en un estilo lo más sencillo, claro y aceptable posible para todas las colonias. Al mismo tiempo, quería que este texto reflejara también el espíritu y la visión del pueblo estadounidense. Uno de los aspectos más interesantes que ha llamado la atención de los expertos es la historia de la palabra « happiness » (« felicidad »).

Según Tom Birkett, profesor de la Universidad de Cork en Irlanda, esta palabra proviene del término nórdico antiguo « happ » que inicialmente significaba «suerte», «destino feliz» o «buena fortuna». Este término fue introducido en Gran Bretaña por los vikingos que llegaron en los siglos VIII y IX. Si en los primeros tiempos la palabra «happy» significaba que una persona tenía suerte o estaba apoyada por el destino, con el tiempo su significado cambió y comenzó a asociarse con conceptos de alegría, satisfacción y una vida próspera.

En los siglos XVII y XVIII, con el inicio de la Ilustración en Europa, se difundió la idea de que el destino humano no dependía solo de la suerte, sino también de su propia voluntad y acciones. Así, el concepto de «felicidad» adquirió un nuevo sentido y Thomas Jefferson lo incluyó en la declaración como uno de los derechos inalienables del hombre. Según los investigadores, no es casualidad que en el documento no se mencione «alcanzar la felicidad», sino «el derecho a la búsqueda de la felicidad» . Esto significa que el ser humano siempre tiene el derecho de intentar mejorar su vida. Asimismo, la palabra « liberty » (« libertad ») en la declaración también tiene una larga historia. Proviene del término latino « libertas » que, en la antigua Roma, designaba el estatus de una persona liberada de la esclavitud. Más tarde, esta palabra pasó al inglés a través del francés, convirtiéndose en el concepto de «libertad» actual.

Según Philippa Steel, profesora de la Universidad de Cambridge, la idea de «libertad» se ha formado en diversas civilizaciones durante milenios, y la declaración es considerada la continuación de ese legado histórico. Sin embargo, no se aplicó por igual a todas las personas en el momento de su adopción. Esto se debe a que algunos de los fundadores de los Estados Unidos poseían esclavos y no garantizaron los derechos para todos en la práctica. Los investigadores han señalado otro aspecto interesante. El término « government » (« gobierno ») en la declaración también proviene de la palabra griega antigua « kybernao » – que significa «dirigir un barco». Posteriormente, entró al inglés a través del latín y el francés. Hoy en día, términos como «cyber» surgen precisamente de esta raíz.

Según los expertos, la declaración no es solo una proclama política sobre la independencia, sino un documento único que resume lenguas, culturas y visiones filosóficas formadas durante milenios. Detrás de cada frase célebre se encarnan las ideas de la antigua Roma, las tribus germánicas, los vikingos y los pensadores de la Ilustración. Según los historiadores, precisamente estos aspectos mantienen la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el centro de los debates, a pesar de haber pasado dos siglos y medio. Este documento es valorado no solo como símbolo de la estatalidad estadounidense, sino también como una de las fuentes más importantes para estudiar la historia de la lengua, el derecho y el pensamiento político.