¡Un YouTuber estadounidense establece un récord al beber 4 litros de refresco en menos de 30 segundos! (video)

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¡Un YouTuber estadounidense establece un récord al beber 4 litros de refresco en menos de 30 segundos! (video)

El YouTuber y rapero estadounidense Erik Lamkin, conocido como Erik The Electric, ha establecido un nuevo récord de consumo de refrescos.

Bebió 4 litros de refresco en solo 29,64 segundos. El resultado fue reconocido oficialmente por el Guinness World Records.

Posteriormente, Erik recibió un certificado especial como la persona que registró el tiempo más rápido en esta categoría.

Buker es conocido por sus diversos desafíos y récords de comida. Su nuevo logro está siendo muy comentado en las redes sociales.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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