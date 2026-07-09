Una leona de largas pestañas se convierte en estrella de las redes sociales

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Una leona de largas pestañas se convierte en estrella de las redes sociales

Luna, una leona que vive en un zoológico de Corea del Sur, ha alcanzado la fama en las redes sociales por su apariencia inusual. Sus pestañas largas y espesas están captando la atención de miles de usuarios de Internet.

Los visitantes del zoológico muestran un interés especial por tomarse fotos con Luna y observarla de cerca. Las fotos y videos que muestran la apariencia única de la leona han logrado acumular millones de visitas en poco tiempo.

Los usuarios de redes sociales han dejado comentarios cariñosos sobre Luna, comparándola con princesas y personajes de películas de Disney. Algunos incluso describen sus largas pestañas naturales como el "mejor maquillaje" a modo de broma.

Hoy en día, Luna es reconocida no solo como uno de los animales más populares del zoológico, sino también como una de las leonas más compartidas en las redes sociales.

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