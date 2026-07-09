Las estrellas inesperadas de la cumbre de la OTAN: los gatos de Ankara

Durante la cumbre de la OTAN, el centro de atención no fueron solo las reuniones políticas y las negociaciones internacionales, sino también los famosos gatos de Ankara que viven en el complejo presidencial.

Los periodistas locales y extranjeros que visitaron el Centro Internacional de Medios, establecido en el recinto de la Biblioteca Nacional Presidencial en Ankara, fueron recibidos calurosamente por los «anfitriones» permanentes de la biblioteca: la gata Lokum y su gatito Ak Kiz.

Estos gatos blancos de raza Angora turco atrajeron rápidamente la atención de los participantes de la cumbre y de los medios de comunicación. Muchos periodistas se tomaron fotos con ellos y compartieron videos en las redes sociales. Como resultado, los gatos se convirtieron en uno de los «invitados» más adorables y comentados de la cumbre.

Se ha informado que los gatos de raza Angora turco han sido cuidados con especial atención en la Biblioteca Nacional Presidencial durante muchos años y son considerados uno de los símbolos únicos del complejo. Su popularidad entre los periodistas durante la cumbre aportó un ambiente cálido y cordial al evento.