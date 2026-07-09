Hallan en el mar los restos de un avión desaparecido de los radares

El gobierno de Pakistán anunció el 7 de julio el hallazgo de los restos de un avión de carga Boeing 737-400, que desapareció de los radares mientras volaba desde Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos, hacia Karachi. La noticia fue confirmada por Ian Petchenik, director de comunicaciones de Flightradar24.

Se informó que los restos de la aeronave, perteneciente a la aerolínea K2 Airways, fueron localizados en el mar Arábigo, aproximadamente a 98 kilómetros al sur de la ciudad de Ormara. Actualmente, los servicios de búsqueda y rescate continúan las labores para encontrar a los miembros de la tripulación. A bordo del avión viajaban dos pilotos, dos ingenieros de vuelo y un técnico de mantenimiento.

Según los datos preliminares, el avión desapareció de los radares sobre el mar Arábigo, a unos 250 kilómetros al oeste de la ciudad portuaria de Karachi. La Autoridad Aeroportuaria de Pakistán señaló que los sistemas de radar registraron una pérdida repentina de altitud y un cambio en la trayectoria de vuelo poco antes de la desaparición. Minutos antes, el piloto había informado a los controladores sobre problemas en el sistema de navegación.

De acuerdo con el servicio de seguimiento de vuelos Flightradar24, los datos iniciales obtenidos mediante la tecnología ADS-B indicaron que pudo haber ocurrido un accidente.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó sus condolencias a las familias y seres queridos de la tripulación tras el accidente. Las operaciones de búsqueda y rescate están siendo coordinadas por la agencia estatal Pakistan Airports Authority. Por su parte, K2 Airways informó que está colaborando estrechamente con todos los servicios de emergencia.

Como referencia, este Boeing 737-400 fue diseñado originalmente para el transporte de pasajeros y se incorporó a la flota de Aeroflot en 1999. Posteriormente, en 2004, prestó servicio en Garuda Indonesia. En 2012, fue reconvertido en avión de carga y operado primero por TNT Airways y más tarde por ASL Airlines.