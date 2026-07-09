Muhammad vuelve a ser el nombre más popular en Inglaterra

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Muhammad vuelve a ser el nombre más popular en Inglaterra

Entre los niños nacidos en Inglaterra y Gales en 2025, Muhammad ha vuelto a ocupar el primer puesto como el nombre más popular. De este modo, el nombre sigue siendo la opción número uno para los niños en el país por tercer año consecutivo.

Según las estadísticas oficiales, durante el último año, a casi 6 000 bebés se les dio el nombre de Muhammad. Esta cifra supera en casi dos mil al nombre Noah , que ocupa el segundo lugar en el ranking. Muhammad y Noah han encabezado la lista de los nombres más populares durante los últimos tres años.

En el ranking de este año, Leo y Luca también registraron buenos resultados, subiendo al tercer y cuarto puesto. Superaron a nombres como Arthur, Oliver y George, que ocupaban los primeros lugares en años anteriores.

Según los análisis, otras variantes ortográficas del nombre Muhammad también mantienen su popularidad. Mohammed ocupa el puesto 20 en la lista de los nombres más populares, mientras que Mohammad se sitúa en el puesto 55. Ambas variantes también han sido asignadas a miles de recién nacidos.

Entre las niñas, Olivia se registró como el nombre más popular por otro año consecutivo. Lily, Amelia, Isla y Florence ocupan los siguientes lugares.

Los expertos señalan que el nombre Muhammad ha estado en el top 10 del país desde 2016. Entró por primera vez en el top 100 en 1997 y su popularidad crece cada año.

La Oficina Nacional de Estadística británica vincula esta situación con el aumento de la población musulmana en el país. Actualmente, cerca de 4 millones de musulmanes viven en el Reino Unido, lo que representa aproximadamente el 6% de la población del país.

Se destaca que, para las familias musulmanas, el nombre Muhammad no es solo un nombre para un hijo, sino que tiene una importancia simbólica para preservar los valores religiosos y culturales. Al mismo tiempo, el interés por nombres de diversas nacionalidades y culturas aumenta cada año en el país.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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