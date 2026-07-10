En Bakú, un conductor deja a los pasajeros en el autobús para ir a fumar

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En Bakú, un conductor deja a los pasajeros en el autobús para ir a fumar

En Bakú, la capital de Azerbaiyán, la inusual acción de un conductor de autobús ha provocado un amplio debate en las redes sociales.

Se informó que uno de los pasajeros del autobús número 13 presionó por error el botón de "Stop". Tras esto, el conductor detuvo el autobús en la parada, bloqueó las puertas y salió a fumar un cigarrillo, dejando a todos los pasajeros dentro.

Este incidente provocó descontento y discusiones dentro del autobús.

Se llevó a cabo una investigación interna sobre el suceso, determinando que el conductor incumplió gravemente sus deberes laborales. Como resultado, se informó que se han tomado las medidas disciplinarias correspondientes.

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