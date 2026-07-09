Tragedia en la ciudad que produce el 20 % del calzado mundial

Un fuerte incendio ocurrió el 9 de julio en una gran fábrica de calzado en la ciudad de Jinjiang, provincia de Fujian, China. Según los informes iniciales, este trágico suceso ha dejado al menos 28 muertos. El número de víctimas podría aumentar, ya que las labores de rescate aún continúan. Así lo informó la BBC .

La agencia de noticias local Xinhua difundió videos en los que se observa una densa columna de humo negro elevándose del edificio de la fábrica, mientras algunos empleados permanecían atrapados en el techo esperando ser rescatados. Tras recibir el aviso del incendio, cientos de bomberos y equipos de rescate fueron movilizados al lugar.

El presidente chino Xi Jinping expresó su profundo pesar por la tragedia. Asimismo, ordenó una investigación exhaustiva sobre las causas del incendio, la identificación de los responsables y su procesamiento conforme a la ley.

La ciudad de Jinjiang, en la provincia de Fujian, es conocida mundialmente como la «capital del calzado» de China . Según datos oficiales, cerca del 20 % del calzado deportivo producido en el mundo se fabrica en esta ciudad. Por ello, la zona es considerada uno de los centros industriales más grandes del país.

Según la información preliminar, el incendio comenzó alrededor de las 12:00 hora local en la fábrica Huiteng Footwear . Inmediatamente después del incidente, cientos de rescatistas y equipos de bomberos llegaron al lugar. Más de 200 personas fueron evacuadas a una zona segura. Hasta el momento, no se han publicado datos precisos sobre el número de heridos.

Según las conclusiones preliminares de la investigación, el incendio pudo haberse originado en la planta baja de la fábrica. Debido a que en esa área se almacenaban materiales altamente inflamables y materias primas para la producción, las llamas se propagaron por todo el edificio en muy poco tiempo.