Tragedia en la ciudad que produce el 20 % del calzado mundial

·203·Mundo
Tragedia en la ciudad que produce el 20 % del calzado mundial

Un fuerte incendio ocurrió el 9 de julio en una gran fábrica de calzado en la ciudad de Jinjiang, provincia de Fujian, China. Según los informes iniciales, este trágico suceso ha dejado al menos 28 muertos. El número de víctimas podría aumentar, ya que las labores de rescate aún continúan. Así lo informó la BBC .

La agencia de noticias local Xinhua difundió videos en los que se observa una densa columna de humo negro elevándose del edificio de la fábrica, mientras algunos empleados permanecían atrapados en el techo esperando ser rescatados. Tras recibir el aviso del incendio, cientos de bomberos y equipos de rescate fueron movilizados al lugar.

El presidente chino Xi Jinping expresó su profundo pesar por la tragedia. Asimismo, ordenó una investigación exhaustiva sobre las causas del incendio, la identificación de los responsables y su procesamiento conforme a la ley.

La ciudad de Jinjiang, en la provincia de Fujian, es conocida mundialmente como la «capital del calzado» de China . Según datos oficiales, cerca del 20 % del calzado deportivo producido en el mundo se fabrica en esta ciudad. Por ello, la zona es considerada uno de los centros industriales más grandes del país.

Según la información preliminar, el incendio comenzó alrededor de las 12:00 hora local en la fábrica Huiteng Footwear . Inmediatamente después del incidente, cientos de rescatistas y equipos de bomberos llegaron al lugar. Más de 200 personas fueron evacuadas a una zona segura. Hasta el momento, no se han publicado datos precisos sobre el número de heridos.

Según las conclusiones preliminares de la investigación, el incendio pudo haberse originado en la planta baja de la fábrica. Debido a que en esa área se almacenaban materiales altamente inflamables y materias primas para la producción, las llamas se propagaron por todo el edificio en muy poco tiempo.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ucrania se acerca a las pruebas de misiles: Moscú fue mencionado en la declaraciónUcrania se acerca a las pruebas de misiles: Moscú fue mencionado en la declaraciónAyer, 23:48Ofertas de paz rechazadas: Putin prepara una nueva ofensivaOfertas de paz rechazadas: Putin prepara una nueva ofensivaAyer, 21:35Muhammad vuelve a ser el nombre más popular en InglaterraMuhammad vuelve a ser el nombre más popular en InglaterraAyer, 20:32Erdogan entrega un regalo inusual tras la cumbre: los líderes europeos tuvieron dificultades para conservarloErdogan entrega un regalo inusual tras la cumbre: los líderes europeos tuvieron dificultades para conservarloAyer, 18:36Un hombre arrastrado con su sofá desde un piso 12: el horror de un tornado en ChinaUn hombre arrastrado con su sofá desde un piso 12: el horror de un tornado en ChinaAyer, 18:35El caso de la estudiante india asesinada en Bujará también se abre en la IndiaEl caso de la estudiante india asesinada en Bujará también se abre en la IndiaAyer, 18:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital