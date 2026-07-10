Establece un récord subiendo escaleras con la cabeza

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Establece un récord subiendo escaleras con la cabeza

Entre los récords inusuales que se establecen en el mundo, este resultado merece una atención especial. El acróbata chino Li Xinbo logró subir escaleras usando solo su cabeza, sin utilizar manos ni pies, y se ganó un lugar en el Libro Guinness de los Récords.

Así lo informó la publicación Dzen.

Durante el registro del récord se siguieron reglas estrictas. Al participante se le prohibió tocar las escaleras con las manos o los pies, apoyarse en cualquier objeto o detenerse en los escalones por más de 5 segundos.

A pesar de ello, Li Xinbo cumplió con éxito todas las condiciones y logró subir 40 escalones usando solo su cabeza. De esta manera, superó el récord anterior.

Curiosamente, el récord anterior era de 36 escalones, también establecido por un atleta chino. El resultado de Li Xinbo ha quedado registrado en la historia de Guinness como un nuevo récord mundial en esta disciplina inusual.

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