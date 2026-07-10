Mourinho cambia los planes en el Real: decisión tomada sobre Tchouaméni

Se espera que el centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, permanezca en el club la próxima temporada.

Según TEAMtalk, el nuevo entrenador José Mourinho planea darle un lugar fijo en el once inicial al jugador francés.

Tchouaméni pudo haber sido vendido

Según la fuente, el Real Madrid había considerado anteriormente la opción de vender a Tchouaméni.

Una situación queManchester Unitedy el Liverpool pretendían aprovechar. Los clubes ingleses siguieron de cerca la situación del jugador durante el mercado de fichajes de verano.

El plan de Mourinho cambió la situación

Se informa que José Mourinho, como entrenador del Real, ha definido su visión para la línea del mediocampo.

El técnico portugués ve a Tchouaméni como un jugador clave en el equipo titular para la próxima temporada. Por lo tanto, su salida está prácticamente descartada por ahora.

El Real abandonó otros planes de fichajes

Según los informes, los madrileños han descartado Enzo Fernández y Rodri de sus planes de fichajes para el mediocampo.

Desde entonces, Mourinho se ha centrado en reforzar la línea defensiva. Esta decisión ha aumentado aún más la probabilidad de que Tchouaméni se quede en el Real.

El propio jugador no pidió salir

También se señala que Tchouaméni no ha solicitado un traspaso.

El mediocampista francés tiene como objetivo quedarse en el Real y consolidarse en el equipo titular.

La puerta se cierra para los clubes ingleses

AunqueManchester Unitedy el Liverpool han seguido la situación de Tchouaméni, la postura del Real parece haber cambiado.

Ahora, la principal intriga es: ¿qué rol le dará Mourinho a Tchouaméni la próxima temporada y podrá el francés consolidarse definitivamente en Madrid?