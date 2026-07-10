Comienzan las pruebas de robots repartidores en las calles de Taskent

En los últimos días, los habitantes de Taskent se encuentran cada vez más con robots inusuales que circulan por las aceras sin intervención humana. Los vídeos de estos dispositivos autónomos se han vuelto virales en las redes sociales, despertando el interés de los usuarios.

Se ha confirmado que se trata de los nuevos robots repartidores autónomos de Yandex Uzbekistan, que actualmente están siendo probados en las calles de la capital. Los robots se desplazan de forma independiente mediante un software especializado y están diseñados para llegar a su destino utilizando las aceras.

Según la empresa, en los próximos días estos rovers de alta tecnología comenzarán a entregar pedidos a los clientes a través del servicio Yandex Lavka. Por el momento, no se ha anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento completo del proyecto.

El equipo de desarrollo ha comunicado que revelará todos los detalles del proyecto en breve. Si las pruebas concluyen con éxito, Taskent Asia Centralpodría convertirse en una de las primeras ciudades donde los robots repartidores formen parte de la vida cotidiana.