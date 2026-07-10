La derrota de Marruecos provoca disturbios en Londres y París

Tras la victoria de la selección francesa por 2-0 sobre Marruecos en los cuartos de final de la Copa del Mundo, se produjeron disturbios en varias ciudades importantes de Europa.

En particular, en las calles de Londres y París, algunos grupos de aficionados marroquíes bloquearon carreteras, encendieron pirotecnia y lanzaron botellas y diversos objetos contra los agentes del orden. La policía movilizó fuerzas adicionales para controlar la situación.

Como resultado de los enfrentamientos, un agente de policía fue hospitalizado tras sufrir una lesión en la cabeza. También se informó de la detención de al menos cuatro personas involucradas en los disturbios.

Situaciones similares se registraron en Ámsterdam, La Haya, Bruselas y Róterdam. En París, se desplegaron 20 000 policías para garantizar la seguridad.

Mientras tanto, se informa que los aficionados de la selección francesa celebran la victoria del país en la famosa avenida de los Campos Elíseos en París.