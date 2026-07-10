Un avión de combate F-16 se incendia en Grecia (video)

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Un avión de combate F-16 se incendia en Grecia (video)

Perteneciente a la Fuerza Aérea de Grecia, un caza F-16C Fighting Falcon realizó un aterrizaje de emergencia debido a una falla técnica y un incendio durante el vuelo en el Aeropuerto Internacional de Zante. Así lo informó la publicación Kouti Pandoras.

Según los informes, el avión se deslizó por la pista durante el aterrizaje y luego fue envuelto en llamas. Afortunadamente, el piloto logró mantener el control de la situación y abandonar la aeronave a tiempo. No resultó herido tras el incidente.

Se señala que el avión militar realizaba un vuelo de entrenamiento programado sobre el mar en el momento del suceso.

Los servicios de emergencia que llegaron rápidamente al lugar extinguieron el fuego en poco tiempo. Actualmente, las autoridades militares griegas han iniciado una investigación oficial sobre las causas del incidente.

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