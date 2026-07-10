Yevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchi

·1·Texno
Yevropa Ittifoqi Meta kompaniyasini Facebook va Instagram sababli jarimaga tortmoqchi

Yevropa Komissiyasi Meta korporatsiyasiga qarshi jiddiy ayblovlar bilan chiqib, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlaridagi oʻziga bogʻlab qoluvchi (addiktiv) funksiyalarni tubdan oʻzgartirishni talab qildi. Aks holda, texnologik gigantni yirik miqdordagi moliyaviy jarimalar kutmoqda. Mazkur chora-tadbirlar Yevropa Ittifoqining Raqamli xizmatlar toʻgʻrisidagi qonuni (DSA) doirasida amalga oshirilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yevrokomissiya xulosasiga koʻra, Meta foydalanuvchilarni platformada imkon qadar uzoqroq ushlab qolish uchun moʻljallangan algoritmlardan foydalanib, inson salomatligiga zarar yetkazmoqda. Xususan, cheksiz aylantirish (infinite scroll), videolarning avtomatik ijro etilishi (autoplay), doimiy bildirishnomalar va haddan tashqari shaxsiylashtirilgan tavsiyalar tizimi tanqid ostiga olingan. Ushbu funksiyalar foydalanuvchi miyasini "avtopilot" rejimiga oʻtkazib, ijtimoiy tarmoqlardan majburiy va nazoratsiz foydalanish odatini shakllantirishi taʼkidlanmoqda.

Ruhiy salomatlik va voyaga yetmaganlar himoyasi

Tekshiruvlar shuni koʻrsatdiki, Meta oʻz platformalarining foydalanuvchilar, ayniqsa, voyaga yetmaganlar va zaif qatlam vakillarining jismoniy hamda ruhiy salomatligiga koʻrsatadigan xavfini yetarlicha baholamagan. Komissiya ayblovida aytilishicha, kompaniya oʻsmirlarning tungi vaqtda Instagram va Facebook platformalarida oʻtkazayotgan vaqti haqidagi dalillarni eʼtiborsiz qoldirgan. Ayniqsa, Reels va Stories kabi formatlar yoshlarda qaramlik hissini kuchaytirishi aniqlangan.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Meta tomonidan joriy etilgan vaqtni boshqarish vositalari samarasiz deb topilgan. Oʻsmirlar uchun sukut boʻyicha yoqilgan cheklovlarni osongina chetlab oʻtish mumkin va ular amalda ijtimoiy tarmoqdan foydalanish vaqtini sezilarli darajada kamaytirmaydi. Shu sababli, Yevropa Ittifoqi kompaniyadan autoplay va cheksiz aylantirish funksiyalarini asosiy sozlamalarda oʻchirib qoʻyishni hamda foydalanuvchi qiziqishiga emas, balki xavfsizligiga yoʻnaltirilgan algoritmlarni joriy etishni talab qilmoqda.

Moliyaviy oqibatlar va global bosim

Agarda Yevropa Komissiyasining xulosalari yakuniy bosqichda ham oʻz tasdigʻini topsa, Meta kompaniyasiga nisbatan uning yillik global aylanmasining 6 foizigacha miqdorida jarima qoʻllanilishi mumkin. Bu milliardlab dollarlik yoʻqotishni anglatadi. Hozirda kompaniyaga taqdim etilgan dalillarni koʻrib chiqish va rasmiy javob qaytarish uchun imkoniyat berilgan.

Taʼkidlash joizki, bu Yevropa Ittifoqining joriy yilda Meta ustidan chiqargan ikkinchi jiddiy xulosasidir. Aprel oyida ham komissiya kompaniyani 13 yoshga toʻlmagan bolalarning platformadan foydalanishini cheklay olmaganlikda ayblagan edi. Shuningdek, AQShda ham Meta oʻxshash ayblovlar bilan yuzlashmoqda: toʻrtta shtat kompaniyadan yoshlar xavfsizligini eʼtiborsiz qoldirgani uchun 1,4 trillion dollar miqdorida jarima talab qilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu masalalar dolzarbdir, chunki Instagram va Facebook mamlakatimizda eng ommabop ijtimoiy tarmoqlar hisoblanadi. Yevropadagi ushbu oʻzgarishlar kelajakda butun dunyo boʻylab, jumladan, bizning mintaqamizda ham ijtimoiy tarmoqlar interfeysi va algoritmlarining oʻzgarishiga olib kelishi mumkin.

MetaFacebookInstagramЕвропа ИттифоқиТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiAQSHda kiberjinoyatchilar bilan til biriktirgan xavfsizlik mutaxassisi qamaldiBugun, 19:23Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Zamonamizning «kabutar pochtasi»: Roost messenjeri nima uchun ommalashib ketdi?Bugun, 19:20Samsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinSamsung xarajatlarni kamaytirish yoʻlida: Galaxy S27 smartfonlari oʻzga chiplarga oʻtishi mumkinBugun, 18:51Meta Kanadada 10 milliard dollarlik yirik sunʼiy intellekt markazini barpo etadiMeta Kanadada 10 milliard dollarlik yirik sunʼiy intellekt markazini barpo etadiBugun, 18:29Motorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiMotorola Edge 70 Max: 7100 mAs akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5 bilan jihozlanadiBugun, 17:50Samsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariSamsung shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlar bozoriga kirmoqda: Gaia loyihasi tafsilotlariBugun, 17:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi