Ataque de misil balístico en Kiev: 10 heridos

Diez personas, incluido un niño, resultaron heridas tras un nuevo ataque con misiles en Kiev. Según las autoridades ucranianas, los impactos también dañaron infraestructuras civiles e industriales de la ciudad.

La parte rusa declaró que el ataque tuvo como objetivo empresas vinculadas a la industria militar ucraniana.

Diez personas heridas

Según el Servicio de Emergencias de Ucrania, un total de diez personas resultaron heridas tras el bombardeo en Kiev.

Entre las víctimas se encuentra un niño. Por el momento no se han dado detalles sobre su estado de salud o la gravedad de las heridas.

¿Qué objetos resultaron dañados?

Según la información del Servicio de Emergencias de Ucrania, los ataques dañaron:

la calzada;

un edificio de oficinas;

dos almacenes.

Los equipos de rescate y servicios de emergencia trabajaron en los lugares de los hechos.

Klitschko informa sobre los misiles balísticos

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que se utilizaron misiles balísticos durante el ataque.

Se recomienda a los residentes de la ciudad seguir las normas de seguridad y permanecer en refugios durante la alerta aérea.

¿Qué dijo la parte rusa?

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que los ataques en Kiev «dañaron empresas de la industria militar ucraniana».

La entidad rusa también informó que se realizaron ataques contra infraestructuras portuarias en las ciudades de Odesa, Chernomorsk e Izmail.

Por ahora, no es posible confirmar de forma independiente la información proporcionada por las partes. Los datos sobre las consecuencias del ataque y el alcance de los daños podrían actualizarse.