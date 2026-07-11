Los líderes de la selección nacional de Uzbekistán Eldor Shomurodov y Abbos Fayzullayev han recibido un nuevo reconocimiento. B.A. Holding les hizo entrega solemne de automóviles.

Durante la ceremonia de premiación, se entregaron las llaves de los nuevos vehículos a ambos futbolistas. El evento se llevó a cabo en un ambiente festivo con música y danzas tradicionales.

Un reconocimiento merecido para las estrellas de la selección

En la foto Eldor Shomurodov y Abbos Fayzullayev posan junto a representantes de B.A. Holding frente a sus nuevos automóviles.

A la ceremonia asistieron invitados, organizadores y un grupo de baile con trajes típicos.

Apoyo a los participantes de la Copa del Mundo

La entrega de los automóviles es vista como una muestra más del apoyo y la atención que reciben los jugadores de la selección nacional de Uzbekistán.

Eldor Shomurodov y Abbos Fayzullayev se han consolidado en los últimos años como piezas clave de la selección, contribuyendo significativamente a sus éxitos.

Recibimiento cálido de los aficionados

La noticia sobre la entrega de los vehículos ha generado gran repercusión en las redes sociales. Muchos aficionados felicitan a los jugadores y les desean éxito en sus próximos compromisos.

Esta ceremonia organizada por B.A. Holding es valorada como un merecido reconocimiento al esfuerzo de los futbolistas de la selección nacional.