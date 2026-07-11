Harry Kane sobre su partida de golf con Donald Trump: Fue una experiencia surrealista

El capitán de la selección de Inglaterra y delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, compartió sus impresiones sobre su partida de golf con el presidente estadounidense Donald Trump en Florida. El futbolista calificó el encuentro como una "experiencia surrealista", elogiando la destreza deportiva del político de 80 años. Así lo informa Goal.com informa .

Mientras se prepara para el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo contra Noruega, Harry Kane reveló los detalles del evento durante una rueda de prensa en Miami. Según sus palabras, el encuentro tuvo lugar hace unos 18 meses, cuando el jugador estaba de vacaciones en la zona de Palm Beach. Destacando que una invitación personal del presidente no se podía rechazar, Kane no ocultó su admiración por la condición física y la precisión del político durante el juego.

La destreza del presidente en el golf

«Cuando el presidente te invita a algún lugar, es difícil decir que no. Conocerlo y jugar al golf con él fue realmente una experiencia única. Para ser honesto, su juego es muy bueno. Sueño con jugar a ese nivel cuando tenga su edad», declaró Harry Kane, según cita el medio ixbt.com.

Donald Trump, por su parte, también expresó opiniones positivas sobre Harry Kane a través de su plataforma Truth Social. Tras la victoria de Inglaterra por 3-2 sobre México en los octavos de final, Trump elogió al futbolista tanto como persona como profesional, calificándolo de "gran ser humano y un golfista talentoso".

Visita de David Beckham a la selección

El campamento de la selección inglesa no solo es noticia por sus vínculos con políticos, sino también por el apoyo de jugadores legendarios. Sir David Beckham visitó a los "Three Lions" que entrenan en la base del Inter Miami. Esta visita sirvió como una fuente adicional de motivación para los jugadores antes del partido crucial.

Harry Kane indicó que mantiene contacto constante con Beckham y que el legendario centrocampista le escribe mensajes después de casi cada partido. «Nos deseó suerte. David es un ferviente seguidor de Inglaterra y todos sabemos lo importante que fue para él defender el honor de la selección y llevar el brazalete de capitán», añadió el delantero.

Actualmente, la selección de Inglaterra centra toda su atención en el duelo decisivo contra Noruega. Se espera que el estado psicológico de líderes como Harry Kane y el ambiente dentro del equipo sean determinantes para avanzar a la siguiente ronda del torneo. La comunidad futbolística sigue con gran interés no solo las acciones en el campo, sino también los fascinantes encuentros de las estrellas fuera de él.