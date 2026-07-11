Revolución de las pantallas cuánticas: científicos multiplican por mil la vida útil de las pantallas QD-LED

En el mundo de las tecnologías modernas, la calidad y durabilidad de las pantallas mejoran constantemente. Investigadores del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y de Corea del Sur han anunciado un gran avance en el campo de los diodos emisores de luz de puntos cuánticos (QD-LED). El nuevo estudio se centra en resolver el problema de la corta vida útil, considerado el punto débil de esta tecnología. Así lo informa Ixbt.com informa .

Aunque la tecnología QD-LED destaca por su brillo, gama de colores y pureza, la rápida degradación (burn-in), especialmente de los diodos azules, ha impedido su producción masiva. Bajo la influencia de la corriente eléctrica, estos componentes pierden su eficacia mucho más rápido que otros colores, lo que reduce significativamente la vida útil general de televisores y monitores.

Causas de la degradación y nuevo enfoque

Para comprender la esencia del problema, los científicos desarrollaron un método especial que permite observar el proceso de funcionamiento del diodo en tiempo real. Según ixbt.com, durante el estudio se identificaron procesos de deterioro que ocurren simultáneamente en diferentes capas del dispositivo. Resulta que la degradación no ocurre en un solo punto, sino en paralelo en varias capas.

Los investigadores registraron los siguientes cambios negativos dentro del dispositivo:

Los puntos cuánticos mismos sufren cambios estructurales bajo la influencia de la corriente eléctrica;

Las capas auxiliares del diodo y sus puntos de unión se degradan gradualmente;

Se observó la liberación de hidrógeno y oxígeno durante el funcionamiento, aunque las causas exactas de este fenómeno aún no se han revelado.

Para solucionar estos problemas, los científicos propusieron una solución inesperada pero eficaz. Se planteó la idea de proteger los puntos cuánticos con una cubierta ultrafina y transparente hecha de polímero acrílico. Esta capa protectora sirve para ralentizar significativamente los procesos destructivos dentro del dispositivo.

Durabilidad multiplicada por mil

Los experimentos realizados dieron resultados sorprendentes: la vida útil de los diodos cuánticos azules recubiertos con una cubierta de polímero resultó ser miles de veces mayor que la de las muestras ordinarias. Esto significa que, en el futuro, los dispositivos con pantallas QD-LED podrían durar décadas sin que el brillo de los colores disminuya en absoluto.

La cubierta de polímero actúa como una barrera protectora única, evitando daños a los puntos cuánticos y a los materiales adyacentes durante el paso de la corriente eléctrica. Según los expertos, este método puede aplicarse no solo a los diodos azules, sino a todos los tipos de diodos emisores de luz basados en puntos cuánticos.

Este descubrimiento abre el camino para la aparición en un futuro próximo de pantallas más delgadas, brillantes y, lo más importante, de larga duración. Si esta tecnología se introduce en la producción masiva, gigantes como Samsung y LG tendrán la oportunidad de llevar la calidad de sus productos a un nuevo nivel.