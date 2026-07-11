Comienza una disputa legal entre Apple y OpenAI

Apple ha presentado una demanda contra OpenAI y dos de sus antiguos empleados. La compañía acusa a OpenAI de utilizar secretos comerciales de Apple para sus desarrollos en el sector de dispositivos de consumo.

Según Reuters, la demanda fue presentada ante un tribunal federal de California. Los ex empleados de Apple, Tang Tan y Chang Liu, también figuran como demandados. Apple alega que pudieron haber obtenido información técnica confidencial y utilizarla en beneficio de OpenAI.

Según The Verge, la demanda de Apple sostiene que OpenAI solicitó información sobre proyectos y prototipos a ex empleados de Apple durante el proceso de contratación. La empresa también afirma que Chang Liu accedió a los sistemas de Apple y copió algunos archivos.

Como señala AP, Apple también ha mencionado a la empresa io Products en este caso junto a OpenAI. Esto se relaciona con los planes de OpenAI de ingresar al mercado de dispositivos de hardware.

Según la demanda de Apple, la compañía expresó sus preocupaciones a OpenAI desde febrero, pero la situación no se resolvió. OpenAI ha rechazado las acusaciones, declarando que no tiene interés en datos robados.

Hasta el momento, el tribunal no ha dictado una sentencia definitiva. En los próximos procesos del caso se examinarán las pruebas presentadas por Apple y la postura de respuesta de OpenAI.