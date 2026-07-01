Dacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildi
Yevropa avtomobil bozorida arzon narxdagi elektromobillar oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. Ruminiyaning Dacia brendi oʻzining ixcham Spring modelining narxini keskin pasaytirib, Buyuk Britaniyadagi eng hamyonbop avtomobil maqomini qayta qoʻlga kiritdi. Ushbu qaror xitoylik raqobatchilarning bozorga tajovuzkor kirib kelishiga javob sifatida baholanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Hozirda Dacia Spring modelining boshlangʻich narxi 11 990 funt sterling etib belgilandi. Bu koʻrsatkich bir necha kun avval oʻzining Leapmotor T03 modelini 12 995 funt sterlingdan sota boshlagan Xitoyning Leapmotor kompaniyasiga berilgan toʻgʻridan-toʻgʻri zarbadir. Natijada, Xitoy brendi "eng arzon avtomobil" tojini bor-yoʻgʻi 24 soat davomida oʻzida saqlab qola oldi.
Texnik imkoniyatlar va narx muvozanatiDacia Spring avtomobilining eng arzon Expression versiyasi 70 ot kuchiga ega dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, bir quvvatlanishda 225 kilometr (140 mil) masofani bosib oʻtadi. Taʼkidlash joizki, texnik jihatdan u Leapmotor T03 modelidan biroz ortda qoladi. Biroq, Dacia koʻproq quvvatga ega boʻlgan Spring 100 modelini ham 12 990 funt sterling narxda taklif qilmoqda, bu esa raqobatchi bilan bir xil narx deganidir.
Yuqori komplektatsiyadagi Dacia Spring modellari 10,1 dyuymli sensorli ekran, smartfon integratsiyasi, orqa koʻrinish kamerasi va elektr oynakoʻtargichlar bilan taʼminlangan. Solishtirish uchun, ayni paytda Buyuk Britaniyadagi eng arzon benzinli avtomobil hisoblangan Dacia Sandero modeli 14 765 funtdan boshlanadi. Bu esa elektromobillarning anʼanaviy avtomobillardan ham arzonroq boʻla olishini isbotlamoqda.
Subsidiyalar va ishlab chiqarish strategiyasiDacia kompaniyasining Buyuk Britaniyadagi rahbari Lina Ribeiro ushbu chegirmalarni ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va mijozlarga haqiqiy qiymatni taqdim etish istagi bilan izohladi. Hozirda Dacia Spring Xitoyda ishlab chiqarilayotgani sababli, u davlat tomonidan beriladigan ekologik subsidiyalardan mahrum. Shu sababli, kompaniya narxlarni oʻz mablagʻlari hisobidan pasaytirishga majbur boʻlmoqda.
Yaqin kelajakda Dacia Spring modelining yangi avlodi taqdim etilishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, yangi model Sloveniyada, Renault Twingo bilan bir liniyada ishlab chiqariladi. Bu esa avtomobilga Yevropa Ittifoqi va boshqa hududlardagi davlat subsidiyalarini olish imkonini beradi va narxlarni yanada jozibador qilishi mumkin.
Oʻzbekiston bozori uchun ham Dacia Spring kabi budjetli elektromobillar katta qiziqish uygʻotishi mumkin. Mamlakatimizda BYD Seagull va shunga oʻxshash ixcham elektromobillarga talab ortib borayotgan bir paytda, Yevropa brendlarining bunday narx siyosati global bozorda raqobatni kuchaytiradi va pirovardida isteʼmolchilar uchun tanlov imkoniyatini kengaytiradi.
…