Dacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildi

·11·Avto
Dacia Spring narxi pasaytirildi: Buyuk Britaniyadagi eng arzon elektromobil unvoni qaytarildi

Yevropa avtomobil bozorida arzon narxdagi elektromobillar oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarildi. Ruminiyaning Dacia brendi oʻzining ixcham Spring modelining narxini keskin pasaytirib, Buyuk Britaniyadagi eng hamyonbop avtomobil maqomini qayta qoʻlga kiritdi. Ushbu qaror xitoylik raqobatchilarning bozorga tajovuzkor kirib kelishiga javob sifatida baholanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Hozirda Dacia Spring modelining boshlangʻich narxi 11 990 funt sterling etib belgilandi. Bu koʻrsatkich bir necha kun avval oʻzining Leapmotor T03 modelini 12 995 funt sterlingdan sota boshlagan Xitoyning Leapmotor kompaniyasiga berilgan toʻgʻridan-toʻgʻri zarbadir. Natijada, Xitoy brendi "eng arzon avtomobil" tojini bor-yoʻgʻi 24 soat davomida oʻzida saqlab qola oldi.

Texnik imkoniyatlar va narx muvozanati

Dacia Spring avtomobilining eng arzon Expression versiyasi 70 ot kuchiga ega dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, bir quvvatlanishda 225 kilometr (140 mil) masofani bosib oʻtadi. Taʼkidlash joizki, texnik jihatdan u Leapmotor T03 modelidan biroz ortda qoladi. Biroq, Dacia koʻproq quvvatga ega boʻlgan Spring 100 modelini ham 12 990 funt sterling narxda taklif qilmoqda, bu esa raqobatchi bilan bir xil narx deganidir.

Yuqori komplektatsiyadagi Dacia Spring modellari 10,1 dyuymli sensorli ekran, smartfon integratsiyasi, orqa koʻrinish kamerasi va elektr oynakoʻtargichlar bilan taʼminlangan. Solishtirish uchun, ayni paytda Buyuk Britaniyadagi eng arzon benzinli avtomobil hisoblangan Dacia Sandero modeli 14 765 funtdan boshlanadi. Bu esa elektromobillarning anʼanaviy avtomobillardan ham arzonroq boʻla olishini isbotlamoqda.

Subsidiyalar va ishlab chiqarish strategiyasi

Dacia kompaniyasining Buyuk Britaniyadagi rahbari Lina Ribeiro ushbu chegirmalarni ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va mijozlarga haqiqiy qiymatni taqdim etish istagi bilan izohladi. Hozirda Dacia Spring Xitoyda ishlab chiqarilayotgani sababli, u davlat tomonidan beriladigan ekologik subsidiyalardan mahrum. Shu sababli, kompaniya narxlarni oʻz mablagʻlari hisobidan pasaytirishga majbur boʻlmoqda.

Yaqin kelajakda Dacia Spring modelining yangi avlodi taqdim etilishi kutilmoqda. Maʼlumotlarga koʻra, yangi model Sloveniyada, Renault Twingo bilan bir liniyada ishlab chiqariladi. Bu esa avtomobilga Yevropa Ittifoqi va boshqa hududlardagi davlat subsidiyalarini olish imkonini beradi va narxlarni yanada jozibador qilishi mumkin.

Oʻzbekiston bozori uchun ham Dacia Spring kabi budjetli elektromobillar katta qiziqish uygʻotishi mumkin. Mamlakatimizda BYD Seagull va shunga oʻxshash ixcham elektromobillarga talab ortib borayotgan bir paytda, Yevropa brendlarining bunday narx siyosati global bozorda raqobatni kuchaytiradi va pirovardida isteʼmolchilar uchun tanlov imkoniyatini kengaytiradi.

DaciaElektromobilAvto-bozorNarxlarTejamkorlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻlVolkswagen yangi ID. ERA 5S sedanini taqdim etdi: bir marta yonilgʻi quyib 2000 km yoʻlBugun, 03:51Avtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqdaAvtosanoatda mis davri yakunlanmoqda: Ferrari va BMW arzonroq muqobilga oʻtmoqdaBugun, 01:53Yangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizaynYangi avlod BMW X5 taqdim etildi: Tarixdagi ilk elektr versiya va inqilobiy dizaynBugun, 01:23Lada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqdaLada Azimut sinovlari: Yangi krossover -40 dan +60 darajagacha haroratda tekshirilmoqdaBugun, 00:55Rossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdiRossiyaning Delimobil karshering xizmati Tatariston bozoridagi qamrovini kengaytirdiKecha, 22:00Yangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildiYangi BMW X5 krossoverining tasviri ilk bor rasman ko‘rsatildiKecha, 21:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Yangi Lada Niva Legend taqdim etildi: Kuchliroq motor va yangilangan osma
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
Lada Azimut dunyoda yagona boʻlgan old oynalar isitish tizimiga ega boʻladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
2026-yilda 3 ming dona Lada Azimut ishlab chiqariladi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Kia Seltos 2027 taqdim etildi: 190 ot kuchi va 8 pogʻonali avtomat uzatmalar qutisi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
Yangi dvigatelli va ruxlangan kuzovli Lada Niva Legend ishlab chiqariladi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi
Lada Azimut sotuvlar boshlanmasdan turib turbo dvigatel bilan jihozlandi