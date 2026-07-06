Xomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradi

·58·Dunyo
Xomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradi

Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimi Tehron shahridagi "Imom Xumayniy al-Musalla" majmuasida bo‘lib o‘tdi. Marosimda uning o‘g‘illari Mustafo, Maysam va Mas’ud otasining tobuti ortidan janoza namozida ishtirok etgan.

Ayni paytda Eronning amaldagi oliy rahnamosi bo‘lishi mumkinligi aytilgan Mujtabo Xomanaiy marosimda ko‘rinmagan.

Ma’lum qilinishicha, Ali Xomanaiy bilan birga uning oila a’zolari, jumladan, qizi, kuyovi, kelini va 14 oylik nabirasi ham dafn etilgan.

Janoza boshlanishidan oldin shoir Muhammad Rasuli nutq so‘zlagan. U AQSH prezidenti Donald Trampga nisbatan keskin bayonot berib, uni o‘ldirishni "majburiyat" deb atagan.

Muhammad Rasuli yig‘ilganlarga murojaat qilib, "dunyodagi eng yomon odam" nega haligacha tirik ekanini so‘ragan. Uning chiqishi oldindan rejalashtirilgani va maydondagilarning katta qismi bu gaplarni qarsak bilan qarshi olgani aytilmoqda.

Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Muhammad Boqir Zulqadr ham marosimda ikki asosiy shior yangraganini bildirgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, yig‘ilganlar dushmanlarga qarshi qarshilik va Eron rahnamosining qoni uchun qasos talabini ilgari surgan.

Asosiy janoza namozini Qum shahrilik 97 yoshli oyatulloh Ja’far Subhoniy boshqargan.

Namoz va tilovatlar Ali Xomanaiy bilan birga uning oilasi vakillari, jumladan, kelini Zahro Haddod Odil hamda 14 oylik nabirasi Zahro Muhammadiy Gulpoygoniy ruhiga bag‘ishlangan.

The Guardian manbalariga ko‘ra, Donald Tramp marosim ishtirokchilarining ko‘z yoshlariga shubha bildirgan. U Xomanaiyni mamlakat aholisi yomon ko‘radi, deb o‘ylaganini aytgan va motamdagi yig‘i "soxta" bo‘lishi mumkinligini taxmin qilgan.

Biroq voqea joyida ishlagan jurnalistlar marosim qatnashchilarining qayg‘usi samimiy bo‘lganini qayd etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ukraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiUkraina Omskdagi yirik neft zavodiga zarba berganini aytdiBugun, 22:33Qirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarQirg‘iz-o‘zbek chegarasida shov-shuvli operatsiya: O‘q ovozi va ommaviy hibslarBugun, 22:30Nepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdiNepalda 14 yil fildan qochgan oilani u baribir topib o‘ldirdiBugun, 22:30Quyosh yana rekord o‘rnatdi: bir kunda 26 ta kuchli chaqnashQuyosh yana rekord o‘rnatdi: bir kunda 26 ta kuchli chaqnashBugun, 21:00Yevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaYevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaBugun, 19:53Germaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiGermaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiBugun, 19:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi