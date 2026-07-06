Xomanaiyning janoza marosimida Donald Trampga nisbatan keskin chaqiriqlar yangradi
Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimi Tehron shahridagi "Imom Xumayniy al-Musalla" majmuasida bo‘lib o‘tdi. Marosimda uning o‘g‘illari Mustafo, Maysam va Mas’ud otasining tobuti ortidan janoza namozida ishtirok etgan.
Ayni paytda Eronning amaldagi oliy rahnamosi bo‘lishi mumkinligi aytilgan Mujtabo Xomanaiy marosimda ko‘rinmagan.
Ma’lum qilinishicha, Ali Xomanaiy bilan birga uning oila a’zolari, jumladan, qizi, kuyovi, kelini va 14 oylik nabirasi ham dafn etilgan.
Janoza boshlanishidan oldin shoir Muhammad Rasuli nutq so‘zlagan. U AQSH prezidenti Donald Trampga nisbatan keskin bayonot berib, uni o‘ldirishni "majburiyat" deb atagan.
Muhammad Rasuli yig‘ilganlarga murojaat qilib, "dunyodagi eng yomon odam" nega haligacha tirik ekanini so‘ragan. Uning chiqishi oldindan rejalashtirilgani va maydondagilarning katta qismi bu gaplarni qarsak bilan qarshi olgani aytilmoqda.
Eron Milliy xavfsizlik oliy kengashi kotibi Muhammad Boqir Zulqadr ham marosimda ikki asosiy shior yangraganini bildirgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, yig‘ilganlar dushmanlarga qarshi qarshilik va Eron rahnamosining qoni uchun qasos talabini ilgari surgan.
Asosiy janoza namozini Qum shahrilik 97 yoshli oyatulloh Ja’far Subhoniy boshqargan.
Namoz va tilovatlar Ali Xomanaiy bilan birga uning oilasi vakillari, jumladan, kelini Zahro Haddod Odil hamda 14 oylik nabirasi Zahro Muhammadiy Gulpoygoniy ruhiga bag‘ishlangan.
The Guardian manbalariga ko‘ra, Donald Tramp marosim ishtirokchilarining ko‘z yoshlariga shubha bildirgan. U Xomanaiyni mamlakat aholisi yomon ko‘radi, deb o‘ylaganini aytgan va motamdagi yig‘i "soxta" bo‘lishi mumkinligini taxmin qilgan.
Biroq voqea joyida ishlagan jurnalistlar marosim qatnashchilarining qayg‘usi samimiy bo‘lganini qayd etgan.
…