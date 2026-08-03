Nuevo Estado no reconocido en el mundo: República Libre de Verdis

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Nuevo Estado no reconocido en el mundo: República Libre de Verdis

Hoy en día, casi todos los territorios del mundo están cartografiados y bajo el control de determinados Estados. Por eso, en la era moderna parece casi imposible crear un nuevo Estado. Sin embargo, existe un proyecto inusual a orillas del Danubio, en la frontera entre Croacia y Serbia, que afirma lo contrario.

Se trata de la República Libre de Verdis, establecida en uno de los territorios en disputa entre ambos países. Esta zona tiene un estatus complejo debido a las cuestiones fronterizas entre Croacia y Serbia.

El proyecto fue fundado en 2019 por Daniyel Jekson, que en aquel momento aún era menor de edad. Jekson y sus seguidores se propusieron crear símbolos propios de un Estado, en lugar de dejar que Verdis fuera simplemente una broma de Internet.

En el marco del proyecto se crearon una bandera, un himno, una Constitución y otros atributos estatales. Además, Verdis intenta presentarse como un Estado independiente.

Sin embargo, la República Libre de Verdis todavía no ha sido reconocida oficialmente por la ONU ni por ningún Estado del mundo. Por ello, no está reconocida internacionalmente como un Estado independiente.

A pesar de ello, el proyecto Verdis sigue siendo un ejemplo interesante de lo inusual que puede llegar a ser la idea de crear un «nuevo Estado» en el mundo moderno.

VerdisCroaciaSerbiaDanubioDaniel Jackson
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